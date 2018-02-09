Число загиблих зросло до 220 осіб за чотири дні авіаударів сил Асада в Сирії

П'ятниця, 09 лютого 2018, 07:44

Число загиблих в результаті чотириденного штурму сил режиму сирійського президента Башара Асада по східній Гуті поблизу Дамаска, що контролюються повстанцями, зросло вже до 220 осіб.

Про це повідомляє AFP.

У східній Гуті, яка лежить на схід від столиці та перебуває в облозі з 2013 року, місцеві жителі не мають часу оплакувати загиблих чи лікувати поранених від обстрілу попереднього дня.

"Це найгірші чотири дні, яких ще не було у східній Гуті", - сказав місцевий лікар. "З 2011 року не було таких бомбардувань, які ми бачили за останні 96 годин".

Число загиблих зросло протягом четверга - за даними Сирійського центру моніторингу прав людини, вчора ввечері загинули ще 75 цивільних.

Троє померли від ран, отриманих в середу, 7 лютого.

Місто Ербін, східна Гута, 7 лютого 2018 року (фото AFP)

Місто Дума, східна Гута (фото AFP)

Напередодні повідомлялося про 180 загиблих у передмісті східної Гути та провінції Ідліб в Сирії.

Нагадаємо, Росія активізувала авіаудари в Ідлібі після того, як 3 лютого тут був збитий російський літак Су-25.

В ООН закликали до негайного перемир'я у Сирії на тлі посилення бомбардувань східної Гути сирійським режимом.