Баварские союзники Меркель первыми одобрили коалиционное соглашение

Пятница, 09 февраля 2018, 07:59

Руководство консервативной баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) одобрило текст достигнутого соглашения о формировании правительственной "большой коалиции".

Соответствующее решение было принято единогласно накануне, 8 февраля, на заседании президиума политической силы в Мюнхене, передает Deutsche Welle.

Для одобрения коалиционного соглашения ХСС не понадобилось проведение партийного съезда, как это запланировано в сестринском Христианско-демократическому союзе (ХДС) канцлера Ангелы Меркель, или опроса членов партии, которое проведут социал-демократы.

Относительно распределения портфелей, то известно лишь, что пост министра внутренних дел в новом правительстве должен занять лидер ХСС Хорст Зеегофер.

Кто из руководства ХСС получит другие министерские должности, станет известно не раньше 5 марта - после заседания президиума ХСС. Представители партии должны возглавить, как и ранее, министерство транспорта и министерство экономического сотрудничества и развития.

Партнеры ХСС по будущей коалиции - ХДС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - будут решать судьбу соглашения через некоторое время.

ХДС проведет партийный съезд 26 февраля, на котором делегаты должны одобрить соглашение.

Результаты голосования членов СДПГ по соглашению партия планирует объявить 4 марта.

Ранее сообщалось, что лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц возглавит министерство иностранных дел в новом кабмине Германии.