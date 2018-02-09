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Министра экологии Франции обвиняют в сексуальных домогательствах

Пятница, 09 февраля 2018, 08:36
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Николя Юло, один из самых популярных министров правительства Эммануэля Макрона, назвал "позорными" слухи об обвинениях в сексуальном насилии и домогательствах.

Об этом сообщает The Guardian.

Свое заявление министр комплексных экологических преобразований Франции сделал еще накануне, поскольку сегодня, 9 февраля, французский еженедельник Ebdo опубликует статью, в которой речь пойдет об обвинениях от женщины с хорошо известной французской политической семьи в отношении министра.

Отец женщины рассказал журналу, что его дочь, описывая эту ситуацию,"никогда не использовал слово изнасилование", однако заявила, что действовала "под принуждением".

Речь идет о событиях 1997 года, однако женщина обратилась в полицию только в 2008 году, когда срок для открытия судебного дела уже истек.

Сообщается, что в то время Юло был допрошен полицией, и дело было закрыто.

 Николя Юло, фото с сайта The Guardian

62-летний Юло отрицает то, что он назвал "позорными" слухами.

"Больно, когда это неправомерно и необоснованно", - сказал один из самых популярных министров Макрона.

Второе дело касается бывшей сотрудницы фонда Юло, имя которой не называется. По данным журнала, женщина якобы заявляла о сексуальных домогательствах. Однако, когда журналисты связались с ней, то экс-сотрудница фонда полностью отрицала такую информацию.

Накануне Юло заявил, что не рассматривает вопрос отставки.

Кроме того, премьер-министр Франции Эдуард Филипп сделал заявление в поддержку министра. Объяснения Юло были "ясными и четкими, и у нас нет причин сомневаться в его словах", - сказал он.

Напомним, недавно во Франции открыли предварительное расследование в отношении министра бюджета Жерара Дарманена, которого обвинили в изнасиловании.

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