Министра экологии Франции обвиняют в сексуальных домогательствах

Николя Юло, один из самых популярных министров правительства Эммануэля Макрона, назвал "позорными" слухи об обвинениях в сексуальном насилии и домогательствах.
Об этом сообщает The Guardian.
Свое заявление министр комплексных экологических преобразований Франции сделал еще накануне, поскольку сегодня, 9 февраля, французский еженедельник Ebdo опубликует статью, в которой речь пойдет об обвинениях от женщины с хорошо известной французской политической семьи в отношении министра.
Отец женщины рассказал журналу, что его дочь, описывая эту ситуацию,"никогда не использовал слово изнасилование", однако заявила, что действовала "под принуждением".
Речь идет о событиях 1997 года, однако женщина обратилась в полицию только в 2008 году, когда срок для открытия судебного дела уже истек.
Сообщается, что в то время Юло был допрошен полицией, и дело было закрыто.
|Николя Юло, фото с сайта The Guardian
62-летний Юло отрицает то, что он назвал "позорными" слухами.
"Больно, когда это неправомерно и необоснованно", - сказал один из самых популярных министров Макрона.
Второе дело касается бывшей сотрудницы фонда Юло, имя которой не называется. По данным журнала, женщина якобы заявляла о сексуальных домогательствах. Однако, когда журналисты связались с ней, то экс-сотрудница фонда полностью отрицала такую информацию.
Накануне Юло заявил, что не рассматривает вопрос отставки.
Кроме того, премьер-министр Франции Эдуард Филипп сделал заявление в поддержку министра. Объяснения Юло были "ясными и четкими, и у нас нет причин сомневаться в его словах", - сказал он.
Напомним, недавно во Франции открыли предварительное расследование в отношении министра бюджета Жерара Дарманена, которого обвинили в изнасиловании.