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В Брюсселе объяснили, что должны оценить для выделения Украине миллиарда евро помощи

Четверг, 01 марта 2018, 17:59
Версия для печати Комментарии

Еврокомиссия при принятии решения о новой программе макрофинансовой помощи Украине будет учитывать ряд факторов, в частности, состояние программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Украине на запрос "Европейской правды".

Как отмечается, Еврокомиссия до внесения соответствующего законодательного предложения в Европарламент и Совет ЕС должна дать положительную оценку запросу украинской власти. В среду ЕК "провела позитивное обсуждение... на базе оценки (потребностей Украины)", - сообщили в дипмиссии.

"Эта оценка складывается из экономической оценки, в том числе позиции платежного баланса Украины и внешних финансовых потребностей", - говорится в сообщении.

"Крайне важно, чтобы национальная программа сотрудничества с МВФ оставалась действующей, поскольку это является предпосылкой для операций макрофинансовой помощи", - отметили в ЕС.

Кроме того, в рамках привычной практики Еврокомиссия подготовит пакет политических условий, необходимых для выделения средств. Эти условия будут обсуждаться на более позднем этапе.

"Эти реформы и политические условия будут воплощены в новом меморандуме о взаимопонимании, согласованном двумя сторонами", - говорится в ответе представительства ЕС.

Как сообщалось, Европейская комиссия готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро несмотря на неполное выполнение требований по предыдущей программе.

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