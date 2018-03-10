В Словакии из-за убийства журналиста прошли самые массовые протесты с 1989 года

Суббота, 10 марта 2018, 10:56

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Десятки тысяч словаков вышли на улицы городов страны и за рубежом из-за убийства журналиста-расследователа Яна Куцяка.

Об этом сообщает издание Aktuality.

В протестах приняли участие более 120 000 человек. Как отмечает издание, это был, вероятно, самый массовый протест в стране с 1989 года, когда в ходе Бархатной революции в стране был свергнут коммунистический строй.

Наиболее массовым был протест в столице Словакии Братиславе, где на улицы вышли 60 000 человек.

Организаторы требовали открытого расследования убийства журналиста и назначения нового, заслуживающего доверия правительства, в котором не будет людей, подозреваемых в коррупции или связях с мафией. Также люди хотят, чтобы к расследованию были привлечены международные эксперты.

"Мы не доверяем политикам в проведении независимого расследования. Они оказались неспособны расследовать предыдущие скандалы"- заявляли участники акции.

Протестующие пришли также под здания парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо.

Как отмечается, несмотря на опасения полиции, протесты по всей стране проходили мирно.

Многотысячные протесты в Словакии прошли и 2 марта.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Коллега журналиста Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

На фоне роста протестов против правительства Фицо после убийства журналиста президент Словакии призвал к изменениям в правительстве или внеочередных выборов, чтобы решить "серьезный политический кризис".

Фицо в понедельник выступил с телеобращением, в котором не только обвинил президента в попытке дестабилизировать страну, но и предположил, что венгерско-американский миллиардер Джордж Сорос может быть как-то связан с ситуацией.