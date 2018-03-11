Следующий глава МВД Германии обещает жесткую политику в отношении мигрантов

Воскресенье, 11 марта 2018, 15:15

Лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеегофер, который должен возглавить министерство внутренних дел в новом немецком правительстве, объявил новый план ускорения процедур получения в стране убежища и депортации.

Об этом он сообщил в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 11 марта, информирует Deutsche Welle.

Зеегофер начнет воплощать этот план в действие сразу после того, как станет министром.

Он отметил, что жесткие меры будут применены к тем искателям убежища, которые являются правонарушителями и преступниками.

По его словам, количество депортаций из Германии должно быть "существенно увеличено". В то же время решение о предоставлении убежища должны приниматься только через несколько месяцев. "Это не может продолжаться год или больше", - отметил Зеегофер.

Напомним, что лидер ХСС рассчитывает стать во главе "министерства родины" - расширенного министерства внутренних дел, в полномочия которого будут принадлежать также сфера строительства и развития инфраструктуры.

Между тем число искателей убежища в Германии сокращается. По данным министерства внутренних дел Германии, в течение 2017 года в страну прибыли почти 187 тысяч искателей убежища, тогда как годом ранее их было примерно 280 тысяч человек, а в 2015 году - 890 тысяч.