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Продажи оружия в мире в последние 5 лет выросли на 10% – SIPRI

Понедельник, 12 марта 2018, 09:42
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Объемы продаж оружия в мире в 2013-2017 годах были на 10% выше, чем в 2008-2012 годах.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Поток оружия увеличился в Азию и Океанию и страны Ближнего Востока в период между 2008-12 и 2013-17 годами, в то время как сокращение продаж наблюдалось в Африку, Америку и Европу.

На пятерку крупнейших экспортеров - США, Россию, Францию, Германию и Китай - пришлось 74% всего экспорта вооружений в 2013-17 годах.

Лидером на рынке экспорта оружия остаются США: на их долю приходится почти 34% объема продаж в мире. При этом по сравнению с периодом с 2008 по 2012 год Вашингтон нарастил поставки почти на четверть.

Россия отстает от США на 58%. Доля РФ в мировой продаже сократилась за последние пять лет до 22%. В числе основных причин снижения показателей названы падение цен на нефть, а также санкции ЕС и США, введенные в отношении России после аннексии Крыма и вмешательства в конфликт на востоке Украины.

Франция нарастила экспорт оружия на 27% и стала третьим по величине экспортером в мире.

В числе ведущих импортеров оружия оказались Индия, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

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