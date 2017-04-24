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Военные расходы в мире растут, Россия поднялась на третье место – SIPRI

Понедельник, 24 апреля 2017, 11:09
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Мировые военные расходы достигли $1686 млрд. Рост составил 0,4 % в реальном выражении в сравнении с 2015 годом.

Об этом говорится в новом отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Соединенные Штаты остаются страной с самыми высокими в мире ежегодными военными расходами. В 2016 году расходы США выросли на 1,7% и составили $611 млрд.

 

Китай, чьи военные расходы увеличились на 5,4%, до $215 млрд., находится на втором месте в рейтинге. Тем не менее, скорость роста военных расходов существенно снизилась в сравнении с предыдущими годами.

Россия увеличила свои расходы на 5,9%, до $69,2 млрд. и оказалась на третьем месте. Саудовская Аравия занимала третье место по величине военных расходов в 2015 году, но опустилась на четвертую позицию в 2016 году. На пятом месте идет Индия, которая увеличила военные расходы на 8,5% – до $55,9 млрд.

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Военные расходы в Западной Европе росли два года подряд с 2015 года и увеличились на 2,6% в 2016 году. Рост расходов наблюдался во всех странах Западной Европы, за исключением трех стран.

Наиболее заметное увеличение зафиксировано в Италии, расходы увеличились на 11% в период с 2015 по 2016 год.

Страны с наибольшим относительным увеличением военных расходов в период с 2015 по 2016 годы находятся в Центральной Европе. Совокупные затраты в этом регионе выросли на 2,4 % в 2016 году.

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