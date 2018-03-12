В условиях нового финансирования от ЕС могут быть лес-кругляк и проверка е-деклараций

Понедельник, 12 марта 2018, 13:35

Условия, которые были выдвинуты для предоставления последнего транша в рамках предыдущего пакета макрофинансовой помощи, могут перейти и в новый пакет.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко в Киеве.

По ее словам, сейчас идет обсуждение условий, на которых будут выделяться средства.

"Конечно, были элементы, которые применялись для предыдущей программы помощи и не дали возможности предоставить последний транш", - отметила Могерини.

"Я думаю, что эти условия также могут перейти и в новый пакет макрофинансовой помощи", - добавила она.

Высокий представитель выразила надежду, что выделение средств произойдет уже до конца этого года.

В то же время Могерини подчеркнула, что для ЕС важно увидеть успехи, которых достигнет Украина в усилиях по борьбе с коррупцией.

Как сообщалось, 9 марта Европейская комиссия утвердила предложение по новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Украина выполнила 17 из 21 политических обязательств, связанных с третьим траншем в размере 600 млн евро, которые могли бы быть предоставлены Украине во время третьей программы MFA. Четыре меры не были введены до момента окончания срока действия помощи в январе 2018 года, и Еврокомиссия не выплатила последний транш.