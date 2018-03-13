В Польше работают до 2 млн украинцев- спикер Сейма

Вторник, 13 марта 2018, 18:33

Маршалок (спикер) Сейма Польши Марек Кухцинский считает, что сейчас в Польше работает до 2 миллионов украинцев

Об этом он заявил во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув (Польша), сообщает корреспондент "Европейской правды".

"По разным оценкам, в Польше работают 1,3-1,5 млн украинцев. Уверен, что эта цифра уже больше - до 2 млн. Только виз в прошлом году было выдано 3 млн", - заявил он.

"Если сравнить с ситуацией в Германии, мы не имеем таких проблем с рабочими, и это наполняет нас гордостью. Мы способны сотрудничать, ведь мы очень похожи", - добавил Кухцинский.