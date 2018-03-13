Найти
АКТУАЛЬНО

Во Львове бросили взрывчатку у польского Кладбища орлят

В Словакии повторно задержали героя статьи убитого журналиста Куцяка

Украина выдворила студента-поляка, который сжег украинский герб в камине

В Лондоне нашли мертвым друга и бизнес-партнера Березовского

Трамп меняет госсекретаря США: Тиллерсона сменит директор ЦРУ

Комитет Европарламента проверит назначение нового генсека Еврокомиссии

Из-за напряженности с Украиной польское правительство отложило капремонт Кладбища орлят во Львове – СМИ






Во Львове бросили взрывчатку у польского Кладбища орлят

Вторник, 13 марта 2018, 23:32
фото
Версия для печати Комментарии

Во вторник вечером неизвестные бросили взрывной предмет на территории Лычаковского кладбища у польского Мемориала орлят.

Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Улица Мечникова у Лычаковского кладбища, по словам свидетелей взорвался неизвестный предмет, бросили метров с 20 до захоронения польских орлят, пока на месте полиция, пожарная и взрывотехники", - сообщил Зинкевич.

 

То, что на территорию Лычаковского кладбища неизвестные бросили предмет, который взорвался, подтвердили на сайте Львовского городского совета. Как утверждается, никто не пострадал.

"По словам охранника, взрыв прогремел в 15м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы", - цитирует сайт директора ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая.

Ранее сообщалось, что вопреки планам польского правительства капитальный ремонт Кладбища орлят во Львове проводиться не будет - из-за напряженности в отношениях с Украиной. Такое решение приняла польская сторона.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
23:32
фото
Во Львове бросили взрывчатку у польского Кладбища орлят
20:44
Британия: Трамп говорит, что РФ должна дать разъяснения отравления Скрипача
20:13
В Словакии повторно задержали героя статьи убитого журналиста Куцяка
19:35
Кандидатка Трампа на должность директора ЦРУ была куратором программ по пыткам
19:21
Россия пригрозила запретить работу британских СМИ
19:06
Порошенко призвал страны G7 не признавать выборы в оккупированном Крыму
18:52
Белый дом после Тиллерсона уволил и его заместителя
18:49
Спикер польского Сейма сравнил замалчивание исторических проблем с язвой
18:36
Спикер Сейма Польши: "Северный поток - 2" сделает Украину беззащитной перед агрессией РФ
18:33
В Польше работают до 2 млн украинцев- спикер Сейма
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Алексей Кузьменко, "Голос Америки"

Новая версия Госдепа: как изменят внешнюю политику США кадровые решения Трампа

Отставка госсекретаря Тиллерсона пришлась на пик напряжения между Западом и Россией, но это не означает, что Тиллерсон лишился должности из-за Москвы. Стоит отдельно отметить: новый государственный секретарь США Майкл Помпео жестко настроен в отношении России...

Вероника Мовчан, для Европейской правды

Экспорт развеивает мифы: что показала торговля Украины с ЕС в 2017 году

Экспорт 2017 года опровергает миф о том, что мы не в состоянии конкурировать на рынке ЕС и только ограниченное количество товарных позиций украинского экспорта может найти на этом рынке своего покупателя. На самом деле абсолютное большинство товаров – 81%, которые Украина экспортирует, – она поставляет также и в ЕС (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  