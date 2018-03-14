Для реализации "плана Маршалла" Киеву надо разобраться с кредитами

Среда, 14 марта 2018, 17:00

Препятствием для получения средств по "плану Маршалла для Украины" является сверхвысокий уровень неиспользованных средств из других кредитных программ, ранее привлеченных Киевом.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув (Польша) заявил экс-премьер-министр Литвы Андрей Кубилюс.

"За последние годы со времен Революции для Украины было открыто льготных кредитных линий на сумму около 8 млрд евро. За эти годы Украина смогла освоить чуть больше, чем 1,5 миллиарда. И это создает существенную проблему – когда мы ездим с презентацией нашего плана, мы слышим – зачем давать новые средства, если Киев не способен использовать имеющиеся возможности", - отметил он.

По мнению Кубилюса, проблему "старых денег" Киеву нужно решить в ближайшие месяцы. "Правительство должно активизироваться и показать, что способно реализовать те проекты, на которые уже получил средства. Это является обязательным требованием для реализации "плана Маршала". Более того – первые результаты Киев должен показать уже в ближайшие месяцы", - добавил он.

Напомним, ранее о неиспользовании Киевом 5 млрд евро кредитных средств заявила заместитель главы директората Еврокомиссии по переговорам относительно европейской политики соседства и расширения Екатерина Матернова.