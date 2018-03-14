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Для реалізації "плану Маршалла" Києву слід розібратися із невикористаними кредитами

Середа, 14 березня 2018, 17:00
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Перешкодою для отримання коштів згідно з "планом Маршалла для України" є надвисокий рівень невикористаних коштів з інших кредитних програм, раніше залучених Києвом.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час XI Форуму Європа-Україна у місті Жешув (Польща) заявив екс-прем'єр-міністр Литви Андрей Кубілюс.

"За останні роки з часів Революції для України було відкрито пільгових кредитних ліній на суму біля 8 млрд євро. За ці роки Україна змогла освоїти трохи більше, ніж 1,5 мільярди. І це створює суттєву проблему – коли ми їздимо із презентацією нашого плану, ми чуємо – навіщо давати нові кошти, якщо Київ не здатний використати наявні можливості", - зазначив він.

На думку Кубілюса, проблему "старих грошей" Києву потрібно вирішити найближчими місяцями. "Уряд має активізуватися й показати, що здатний реалізувати ті проекти, на які вже отримав кошти. Це є обов’язковою вимогою для реалізації "плану Маршала". Більш того – перші результати Київ має показати вже найближчими місяцями", - додав він.

Нагадаємо, раніше про невикористання Києвом 5 млрд євро кредитних коштів заявила заступниця голови директорату Єврокомісії з переговорів щодо європейської політики сусідства та розширення Катерина Матернова.

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