РФ расширит "черный список" в ответ на новые санкции США

Пятница, 16 марта 2018, 08:49

Россия в ответ на последние санкции США дополнит свой "черный список" новой "группой американских деятелей".

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА "Новости".

"Со своей стороны, с самого начала поддерживаем паритет по количеству лиц, включенных в санкционные реестры. Так что пополним свой "черный список" очередной группой американских деятелей", — сказал Рябков.

"Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность" - добавил он.

По словам Рябкова, РФ может ввести и другие шаги в ответ на санкции.

При этом он подчеркнул, что Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений.

"Стоит также задуматься и о том, что, разрушая российско-американские отношения, эти политики играют с огнем, поскольку одновременно расшатывают глобальную стабильность", — заявил Рябков.

Как сообщалось, 15 марта Министерство финансов США ввело санкции против обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, в том числе против Агентства интернет исследований, известного как "фабрика троллей".