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РФ розширить "чорний список" у відповідь на нові санкції США

П'ятниця, 16 березня 2018, 08:49
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Росія у відповідь на останні санкції США доповнить свій "чорний список" новою "групою американських діячів".

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє РИА "Новости".

"Зі свого боку, з самого початку підтримуємо паритет щодо кількості осіб, включених до санкційних реєстрів. Так що поповнимо свій "чорний список" черговою групою американських діячів", — сказав Рябков.

"Ми робимо це тільки з причини американської політичної впертості і неготовності сприйняти реальність" - додав він.

За словами Рябкова, РФ може запровадити і інші кроки у відповідь на санкції.

При цьому він наголосив, що Росія не хоче остаточно закривати вікно діалогу з США для можливості стабілізації двосторонніх відносин.

"Варто також задуматися і про те, що, руйнуючи російсько-американські відносини, ці політики грають з вогнем, оскільки одночасно розхитують глобальну стабільність", — заявив Рябков.

Як повідомлялося, 15 березня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти обвинувачених у втручанні в американські вибори, в тому числі проти Агентства інтернет досліджень, відомого як "фабрика тролів".

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