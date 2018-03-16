РФ розширить "чорний список" у відповідь на нові санкції США

Росія у відповідь на останні санкції США доповнить свій "чорний список" новою "групою американських діячів".
Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє РИА "Новости".
"Зі свого боку, з самого початку підтримуємо паритет щодо кількості осіб, включених до санкційних реєстрів. Так що поповнимо свій "чорний список" черговою групою американських діячів", — сказав Рябков.
"Ми робимо це тільки з причини американської політичної впертості і неготовності сприйняти реальність" - додав він.
За словами Рябкова, РФ може запровадити і інші кроки у відповідь на санкції.
При цьому він наголосив, що Росія не хоче остаточно закривати вікно діалогу з США для можливості стабілізації двосторонніх відносин.
"Варто також задуматися і про те, що, руйнуючи російсько-американські відносини, ці політики грають з вогнем, оскільки одночасно розхитують глобальну стабільність", — заявив Рябков.
Як повідомлялося, 15 березня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти обвинувачених у втручанні в американські вибори, в тому числі проти Агентства інтернет досліджень, відомого як "фабрика тролів".