Эстония не признает результаты российских выборов в Крыму - МИД

Пятница, 16 марта 2018, 16:01

Эстония осуждает проведение Российской Федерацией выборов в аннексированном Крыму и в Севастополе и не признает результаты этих выборов.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера на сайте ведомства.

"Мы осуждаем осуществленную Российской Федерацией четыре года назад незаконную аннексию, в ходе которой были проигнорированы положения украинской Конституции, воля народа Украины и установлены международные правила. Крым является и останется частью Украины", - говорится в заявлении.

Эстония также осуждает и совершенные Россией в качестве оккупационной власти серьезные нарушения международного права после аннексии.

"За четыре года жизнь населения полуострова ухудшилась, причем около 40 000 жителей покинули его из-за психологического и физического давления. Оккупационные власти постоянно нарушает основные права и свободы человека, происходят задержания граждан Украины, поступают сообщения о пытках и злоупотреблениях, особенно тяжело сейчас коренному населению полуострова - крымским татарам. Аннексия усложнила и поддержание связи с проживающими в Крыму эстонцами", - говорится в заявлении.