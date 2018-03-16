Естонія не визнає результати російських виборів в Криму - МЗС

П'ятниця, 16 березня 2018, 16:01

Естонія засуджує проведення Російською Федерацією виборів в анексованому Криму і в Севастополі і не визнає результати цих виборів.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Естонії Свена Міксера на сайті відомства.

"Ми засуджуємо здійснену Російською Федерацією чотири роки тому незаконну анексію, в ході якої були проігноровані положення української Конституції, воля народу України і встановлені міжнародні правила. Крим є і залишиться частиною України", - йдеться у заяві.

Естонія також засуджує і вчинені Росією в якості окупаційної влади серйозні порушення міжнародного права після анексії.

"За чотири роки життя населення півострова погіршилася, причому близько 40 000 жителів покинули його через психологічний і фізичний тиск. Окупаційна влада постійно порушує основні права і свободи людини, відбуваються затримання громадян України, надходять повідомлення про катування та зловживаннях, особливо важко зараз корінному населенню півострова - кримським татарам. Анексія ускладнила і підтримання зв'язку з проживаючими в Криму естонцями", - йдеться у заяві.