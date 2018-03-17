Бизнес-партнера Березовского задушили в Лондоне поводком для собаки - СМИ

Суббота, 17 марта 2018, 12:26

Британские СМИ сообщают, что по версии следователей, российского бизнесмена Николая Глушкова, которого нашли мертвым в собственном доме в Лондоне, задушили поводком для собаки.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

По данным источника, британские следователи считают, что Глушков был задушен поводком для собаки.

Сообщается, что пока у полиции нет никаких оснований считать, что смерть Глушкова и покушение на убийство экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля связаны.

Напомним, критика Путина и бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского 13 марта нашли мертвым в собственном доме на юге британской столицы.

Никакой информации о признаках насильственной смерти раньше не было.

Однако, накануне стало известно, что полиция Великобритании открыла уголовное расследование по статье "убийство" после смерти российского бизнесмена Николая Глушкова. Полиция сообщила, что Глушков умер от "сдавливания шеи".

Отметим, что 16 марта Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело по убийству Николая Глушкова в Лондоне.

В 1990-х годах Глушков работал в российской государственной авиакомпании "Аэрофлот" и компании "ЛогоВАЗ", которая принадлежала опальному российскому олигарху Борису Березовскому.

В 1999 году, когда Березовский бежал в Британию, Глушкову предъявили обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Он провел пять лет в тюрьме и был освобожден в 2004 году.

В 2017 году во время заочного рассмотрения дела в России Глушков был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу $123 млн у компании "Аэрофлот".

Как известно, Бориса Березовского нашли мертвым в марте 2013 года в доме его бывшей жены в Беркшире. Полиция заявила, что он покончил жизнь самоубийством.

Глушков тогда заявлял, что не верит в самоубийство Березовского и считал, что бывшего олигарха убили.