Бізнес-партнера Березовського задушили у Лондоні повідком для собаки - ЗМІ

Субота, 17 березня 2018, 12:26

Британські ЗМІ повідомляють, що за версією слідчих, російського бізнесмена Миколу Глушкова, якого знайшли мертвим у власному будинку в Лондоні, задушили повідком для собаки.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на джерело, знайоме із розслідуванням.

За даними джерела, британські слідчі вважають, що Глушков був задушений повідком для собаки.

Повідомляється, що наразі у поліції немає ніяких підстав вважати, що смерть Глушкова та замах на вбивство екс-шпигуна РФ Сергія Скрипаля пов'язані.

Нагадаємо, критика Путіна і колишнього бізнес-партнера Бориса Березовського 13 березня знайшли мертвим у власному будинку на півдні британської столиці.

Жодної інформації про ознаки насильницької смерті раніше не було.

Однак, напередодні стало відомо, що поліція Великої Британії відкрила кримінальне розслідування за статтею "вбивство" після смерті російського бізнесмена Миколи Глушкова. Поліція повідомила, що Глушков помер від "здавлювання шиї".

Зазначимо, що 16 березня Слідчий комітет РФ також відкрив кримінальну справу щодо вбивства Миколи Глушкова в Лондоні.

У 1990-х роках Глушков працював у російській державній авіакомпанії "Аерофлот" та компанії "ЛогоВАЗ", яка належала Березовському.

У 1999 році, коли Березовський втік до Британії, Глушкову пред'явили звинувачення у відмиванні грошей та шахрайстві. Він провів п'ять років у в'язниці і був звільнений у 2004 році.

У 2017 році під час заочного розгляду справи в Росії Глушков був засуджений до восьми років тюремного ув'язнення за крадіжку $123 млн у компанії "Аерофлот".

Як відомо, Бориса Березовського знайшли мертвим у березні 2013 року у будинку його колишньої дружини в Беркширі. Поліція заявила, що він покінчив життя самогубством.

Глушков тоді заявляв, що не вірить у самогубство Березовського і вважав, що колишнього олігарха вбили.