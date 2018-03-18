Спецслужбы Британии предупредили энергокомпании о кибератаках из-за Солсбери

Воскресенье, 18 марта 2018, 11:51

Руководители британских спецслужб предупредили ключевые энергетические компании о необходимости повысить безопасность на фоне опасений российской кибератаки.

Об этом сообщает The Times.

Представители Национального центра кибербезопасности (NCSC) предоставили советы компании The National Grid, которая занимается поставками электричества и газа в Англии и Уэльсе, как улучшить свою защиту, чтобы предотвратить отключение энергии.

Компании по поставкам электроэнергии, газа и воды, атомная электростанции Селлафилд, департаменты Уайтхолла и больницы были предупреждены о возможной подготовке поддерживаемой Кремлем хакерской атаки после отравления в Солсбери.

Чиновники NCSC сообщили ключевым организациям, они могут столкнуться с попытками похищения данных налогоплательщиков и пациентов или атаками, которые могут остановить работу их сайтов.

"Они контактируют со всеми критическими национальными операторами инфраструктуры. Они были на связи с руководством The National Grid", - сказал один из чиновников в беседе с изданием.

Директор по операциям NCSC подтвердил эту информацию: "Совершенно верно, что мы даем советы секторам по защите от кибератак. Мы внимательно следим за киберугрозами, откуда бы они ни поступали, и готовы защищаться от них".