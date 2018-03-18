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Спецслужби Британії попередили енергокомпанії про кібератаки через Солсбері

Неділя, 18 березня 2018, 11:51
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Керівники британських спецслужб попередили ключові енергетичні компанії про необхідність підвищити безпеку на тлі побоювань російської кібератаки.

Про це повідомляє The Times.

Представники Національного центру кібербезпеки (NCSC) надали поради компанії The National Grid, яка займається поставками електрики і газу в Англії та Вельсі, як покращити свій захист, щоб запобігти відключенню енергії.

Компанії із постачання електроенергетики, газу та води, атомна електростанції Селлафілд, департаменти Уайтхолла та лікарні були попереджені про ймовірну підготовку підтримуваної Кремлем хакерської атаки після отруєння у Солсбері.

Чиновники NCSC повідомили ключовим організаціям, що вони можуть зіткнутися зі спробами викрадення даних платників податків та пацієнтів або атаками, що можуть зупинити роботу їхніх сайтів.

"Вони контактують з усіма критичними національними операторами інфраструктури. Вони були на зв'язку з керівництвом The National Grid", - сказав один із урядовців у розмові з виданням.

Директор з операцій NCSC підтвердив цю інформацію: "Цілком вірно, що ми даємо поради секторам щодо захисту від кібератак. Ми пильно стежимо за кіберзагрозами, звідки б вони не надходили, і готові захищатись від них".

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