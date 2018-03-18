Дипломаты США и Северной Кореи проведут встречу в Хельсинки

Воскресенье, 18 марта 2018, 17:01

В Хельсинки в воскресенье пройдет встреча между дипломатами и экспертами США и Северной Кореи.

Об этом сообщает Yle.

Заместитель главы МИД Северной Кореи Чо Канг, отвечающий за связи между Пхеньяном и Вашингтоном, в Хельсинки должен встретиться с американскими дипломатами и экспертами по безопасности.

Чо Канг не стал комментировать детали визита, находясь в международном аэропорте Пекина.

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что встреча в Хельсинки является обычными дипломаточнимы консультациями. Точное место и продолжительность переговоров не называются.

Подготовка встречи глав Северной Кореи и США ранее на этой неделе проходила в Стокгольме.