Дипломаты США и Северной Кореи проведут встречу в Хельсинки

В Хельсинки в воскресенье пройдет встреча между дипломатами и экспертами США и Северной Кореи.
Об этом сообщает Yle.
Заместитель главы МИД Северной Кореи Чо Канг, отвечающий за связи между Пхеньяном и Вашингтоном, в Хельсинки должен встретиться с американскими дипломатами и экспертами по безопасности.
Чо Канг не стал комментировать детали визита, находясь в международном аэропорте Пекина.
Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что встреча в Хельсинки является обычными дипломаточнимы консультациями. Точное место и продолжительность переговоров не называются.
Подготовка встречи глав Северной Кореи и США ранее на этой неделе проходила в Стокгольме.