Посольство Турции в Копенгагене забросали коктейлями Молотова

Понедельник, 19 марта 2018, 07:59

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В ночь на понедельник неизвестные забросали коктейлями Молотова посольство Турции в Копенгагене.

Как сообщает Nyheder со ссылкой на данные полиции, злоумышленники использовали как минимум четыре бутылки с зажигательной смесью.

Следствие ночных событий

На месте происшествия присутствовал патруль. Полицейские видели, как двое нападавших бросились бежать. Но они не преследовали преступников, потому что сосредоточили силы на предотвращении развития пожара.

Полиция Копенгагена была уведомлена об инциденте около трех ночи. На момент поджога посольство было пустым, поэтому никто не пострадал.

Сейчас у полиции нет подозреваемых. Утром у здания дипломатической миссии усиленное присутствие правоохранителей.