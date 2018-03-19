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Глава МИД Венгрии против восстановления Украиной воинской части в Берегово

Понедельник, 19 марта 2018, 20:09
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил недовольство планами Минобороны Украины восстановить военную часть в Берегово.

Об этом сообщает Hirado.hu.

Сиярто, по его словам, беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с самой высокой долей венгров среди населения.

Он добавил, что пояснения Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угроз территориальной целостности страны, еще более тревожит.

"Это означает, что они считают венгерское национальное сообщество угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает его", - сказал Сиярто.

Отметим, что планы по восстановлению военной части в Берегово действительно обсуждаются.

9 февраля состоялось заседание Береговского городского совета, где обсуждали размещение на территории бывшей военной части отдельного батальона 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады, которая сейчас базируется в Мукачево, а также в Ужгороде и Виноградове.

На заседании присутствовал исполняющий обязанности командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Олег Микац, который отметил, что в случае положительного решения восстановить или построить соответствующие новые объекты для пребывания батальона на территории воинской части реально до конца 2019 года.

Так выглядит территория бывшей военной части в Берегово

Ранее в Берегово находился 315-й гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк. В 2003 году военную часть расформировали, а имущество передали на баланс городского совета. Большинство зданий сейчас находятся в аварийном состоянии. Кроме того, часть земли была продана частным владельцам.

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