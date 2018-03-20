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Трамп и Путин подчеркнули важность ограничения гонки вооружений - Кремль

Вторник, 20 марта 2018, 18:15
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ.

Об этом сообщает сайт Кремля.

"Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, отмечается важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп и Путин обсуждали ситуацию в Украине и Сирии и "с обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании".

"Выражено удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Акцентирована целесообразности продолжения последовательных усилий для разрешения ситуации мирными, дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.

В сообщении Кремля не упоминается, обсуждали ли Трамп и Путин отравление в Солсбери. На сайте Белого дома пока нет заявления о телефонном разговоре двух президентов.

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