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Правительство в среду разорвет программу экономического сотрудничества с РФ

Среда, 21 марта 2018, 08:17
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Правительство Украины в среду, 21 марта, планирует прекратить действие программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы.

Об этом говорится в повестке дня, обнародованной на сайте правительства.

В частности, в повестке дня указано одобрения проекта постановления О прекращении действия Программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы.

Докладчик по этому вопросу - первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

На прошлой неделе премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров готов одобрить решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией.

Программу экономического сотрудничества между Украиной и Россией на 2011-2020 годы разработали для исполнение решения от 17 мая 2010 года тогдашних президентов РФ и Украины Дмитрия Медведева и Виктора Януковича.

Ранее Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе из органов СНГ и денонсацию договора о дружбе с Российской Федерацией.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина должна минимизировать торгово-экономические отношения с Россией.

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