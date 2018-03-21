Уряд у середу розірве програму економічного співробітництва з РФ

Середа, 21 березня 2018, 08:17

Уряд України у середу, 21 березня, планує припинити дію програми економічного співробітництва України і Росії на 2011-2020 роки.

Про це йдеться в порядку денному, оприлюдненому на сайті уряду.

Зокрема, у порядку денному зазначено схвалення проекту постанови Про припинення дії Програми економічного співробітництва України і Російської Федерації на 2011—2020 роки.

Доповідач із цього питання - перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Минулого тижня прем'єр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з Російською Федерацією.

Програму економічного співробітництва між Україною і Росією на 2011-2020 роки розробили на виконання рішення від 17 травня 2010 року тогочасних президентів РФ і України Дмитра Медведєва і Віктора Януковича.

Раніше Міністерство закордонних справ України підготувало пропозиції про вихід із органів СНД та денонсацію договору про дружбу з Російською Федерацією.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна повинна мінімізувати торгово-економічні відносини з Росією.