ЕС и США договорились о переговорах относительно пошлины на сталь и алюминий

Среда, 21 марта 2018, 19:44

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем и министр торговли США Вилбур Росс договорились начать переговоры по поводу введения тарифов Соединенными Штатами на сталь и алюминий.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

По итогам встречи Мальмстрем и Росса, которая состоялась вчера, 20 марта, в Вашингтоне, было сделано совместное заявление.

"Мы согласились немедленно начать процесс обсуждения с президентом (США) Трампом и администрацией Трампа вопросов торговли, представляющих общий интерес, включая сталь и алюминий, с тем, чтобы найти взаимоприемлемый результат как можно скорее", - говорится в совместном заявлении.

Напомним, 8 марта Дональд Трамп официально объявил, что вводит 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентные ввозные пошлины для импортного алюминия.

В ЕС заявили, что начинают процесс, который станет первым шагом в борьбе с американскими пошлинами на европейскую сталь и алюминий.

ЕС обнародовал 10-страничный список товаров, которые он может обложить пошлиной. Список варьируется от риса до апельсинового сока, косметики, мотоциклов, моторных лодок и нержавеющих раковин. Список также включает металлы, используемые в строительстве и промышленности.