ЄС та США домовилися про переговори щодо мита на сталь та алюміній

Середа, 21 березня 2018, 19:44

Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом та міністр торгівлі США Вілбур Росс домовилися розпочати переговори з приводу введення тарифів Сполученими Штатами на сталь та алюміній.

Про це повідомили у прес-службі Єврокомісії.

За підсумками зустрічі Мальмстрьом та Росса, яка відбулася вчора, 20 березня, у Вашингтоні, було зроблено спільну заяву.

"Ми погодилися негайно розпочати процес обговорення з президентом (США) Трампом та адміністрацією Трампа питань торгівлі, що представляють спільний інтерес, включаючи сталь і алюміній, з тим, щоб знайти взаємоприйнятний результат якомога швидше", - йдеться у спільній заяві.

Нагадаємо, 8 березня Дональд Трамп офіційно оголосив, що запроваджує 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію.

В ЄС заявили, що розпочинають процес, який стане першим кроком у боротьбі із американськими митами на європейську сталь та алюміній.

ЄС оприлюднив 10-сторінковий список товарів, які він може обкласти митом. Список варіюється від рису до помаранчевого соку, косметики, мотоциклів, моторних човнів та нержавіючих раковин. Список також включає метали, які використовують у будівництві та промисловості.