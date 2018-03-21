Знайти
АКТУАЛЬНО

Джонсон порівняв ЧС-2018 в Росії з Олімпіадою у нацистській Німеччині

Президент Словаччини погодився призначати новий уряд

Трамп розлючений через витік інформації про інструкцію не вітати Путіна

Парламентарі Косова сльозогінним газом зірвали угоду про кордон з Чорногорією

Військові керівники НАТО і РФ домовились про першу зустріч з 2014 року – Міноборони

Євростат: торік у ЄС суттєво поменшало прохачів притулку з України

Україна розірвала програму економічного співробітництва з РФ






ЄС та США домовилися про переговори щодо мита на сталь та алюміній

Середа, 21 березня 2018, 19:44
Версія для друку Коментарі

Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом та міністр торгівлі США Вілбур Росс домовилися розпочати переговори з приводу введення тарифів Сполученими Штатами на сталь та алюміній.

Про це повідомили у прес-службі Єврокомісії.

За підсумками зустрічі Мальмстрьом та Росса, яка відбулася вчора, 20 березня, у Вашингтоні, було зроблено спільну заяву.

"Ми погодилися негайно розпочати процес обговорення з президентом (США) Трампом та адміністрацією Трампа питань торгівлі, що представляють спільний інтерес, включаючи сталь і алюміній, з тим, щоб знайти взаємоприйнятний результат якомога швидше", - йдеться у спільній заяві.

Нагадаємо, 8 березня Дональд Трамп офіційно оголосив, що запроваджує 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію.

В ЄС заявили, що розпочинають процес, який стане першим кроком у боротьбі із американськими митами на європейську сталь та алюміній.

ЄС оприлюднив 10-сторінковий список товарів, які він може обкласти митом. Список варіюється від рису до помаранчевого соку, косметики, мотоциклів, моторних човнів та нержавіючих раковин. Список також включає метали, які використовують у будівництві та промисловості.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
19:57
В РФ назвали Джонсона "хамом" за порівняння ЧС в Росії з Олімпіадою 1936 року
19:44
ЄС та США домовилися про переговори щодо мита на сталь та алюміній
19:06
Джонсон порівняв ЧС-2018 в Росії з Олімпіадою у нацистській Німеччині
18:47
У Держдепі США відреагували на звинувачення МЗС РФ у справі Скрипаля
18:24
Грецька Ellinair з 2 червня відновить сезонні авіарейси Харків-Салоніки
18:06
Президент Словаччини погодився призначати новий уряд
17:36
Посольство Британії: Росія поширює дезінформацію у справі Скрипаля
17:22
Глава МЗС Британії не хоче нової холодної війни
16:57
МЗС РФ зібрало всіх послів, щоб розповісти свою версію у справі Скрипаля
16:57
Джонсон про отруєння в Солсбері: Путін так поводиться, бо відчуває, що РФ програла
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Віктор Савінок, "25 років разом. Що далі?"

Україна у німецькому фокусі: як мінялася позиція Берліна

Довгі роки український вектор у системі зовнішньої політики Німеччини був вкрай слабко окреслений. Попри це в умовах російської агресії Берлін взяв курс на підтримку України. Нинішній рівень українсько-німецьких зв’язків є безпрецедентно високим.

Андрюс Кубілюс, автор "плану Маршалла для України", для Європейської правди

"План Маршалла" на фінішній прямій: що потрібно зробити Україні

Добра новина для України: план її підтримки може почати працювати вже до середини наступного року. Навіть більше, ймовірність успішного результату сьогодні є великою, як ніколи раніше. Втім, є і погана новина – це вікно можливостей скоро закриється.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  