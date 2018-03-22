В отношении экс-президента Франции Саркози начали официальное расследование

Четверг, 22 марта 2018, 07:56

В отношении бывшего президента Франции Николя Саркози начали официальное расследование по подозрению в получении незаконного финансирования его избирательной кампании от ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Как сообщает BBC, в четверг Саркози освободили после двух дней допроса в Центральном офисе по борьбе с коррупцией и финансовыми правонарушениями в Нантере.

Политика расспрашивали о финансировании его кампании в 2007 году. Саркози грозят обвинения в незаконном финансировании кампании, незаконном присвоении ливийских государственных средств и пассивной коррупции.

Как объясняет France 24, находиться под "официальным расследованием" во Франции означает, что против подозреваемого найдено достаточное количество доказательств правонарушений, поэтому расследование может продолжаться и, вероятно, будет передано в суд.

Во вторник полиция также допросила Бриса Ортефе - одного из приближенных к Саркози и бывшего министра в его правительстве.

63-летний Саркози отрицает обвинения. Он утверждает, что его ливийские обвинители хотят отомстить за его решение развернуть французские военные самолеты во время восстания, в результате которого в 2011 году был свергнут Каддафи.

В рамках дела о финансировании кампании Саркози, открытого в 2013 году, следователи проверяют утверждения о том, что режим ливийского диктатора Муаммара Каддафи тайно предоставил Саркози на избирательную кампанию в целом 50 млн евро, что вдвое больше за бюджет, разрешенный законом. Эти выплаты также нарушают правила внешнего финансирования кампании.