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Щодо екс-президента Франції Саркозі розпочали офіційне розслідування

Четвер, 22 березня 2018, 07:56
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Щодо колишнього президента Франції Ніколя Саркозі розпочали офіційне розслідування за підозрою в отриманні незаконного фінансування його виборчої кампанії від лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Як повідомляє BBC, у четвер Саркозі звільнили після двох днів допиту у Центральному офісі по боротьбі з корупцією та фінансовими правопорушеннями у Нантері.

Політика розпитували про фінансування його кампанії у 2007 році. Саркозі загрожують звинувачення у незаконному фінансуванні кампанії, незаконному присвоєнні лівійських державних коштів та пасивній корупції.

Як пояснює France 24, перебувати під "офіційним розслідуванням" у Франції означає, що проти підозрюваного знайдена достатня кількість доказів правопорушень, тому розслідування може продовжуватися та, ймовірно, буде передане до суду.

У вівторок поліція також допитала Бріса Ортефе - одного з наближених до Саркозі і колишнього міністра в його уряді.

63-річний Саркозі заперечує звинувачення. Він стверджує, що його лівійські обвинувачі хочуть помститися за його рішення розгорнути французькі військові літаки під час повстання, внаслідок якого у 2011 році було повалено Каддафі.

В рамках справи про фінансування кампанії Саркозі, відкритої в 2013 році, слідчі перевіряють твердження про те, що режим лівійського диктатора Муаммара Каддафі таємно надав Саркозі на виборчу кампанію загалом 50 мільйонів євро, що вдвічі більше за бюджет, дозволений законом. Ці виплати також порушують правила зовнішнього фінансування кампанії.

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