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В парламенте Косово слезоточивым газом сорвали договор о границе с Черногорией






Задержанные депутаты и слезоточивый газ: Косово бурно одобрило соглашение для безвиза с ЕС

Четверг, 22 марта 2018, 08:50
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Ассамблея Косова после напряженных событий в парламенте с применением слезоточивого газа и задержанием оппозиционных депутатов одобрила соглашение о демаркации границы с Черногорией, необходимое для получения безвизового режима с ЕС.

Как сообщает Prishtina Insight, парламент ратифицировал соглашение 80 голосами после того, как оппозиционная партия "Самоопределение" осуществила несколько попыток помешать проведению сессии, выпуская слезоточивый газ.

Бурные дебаты по ратификации соглашения продолжались в ассамблее два дня. В среду утром в начале заседания оппозиционные депутаты выпустили четыре канистры со слезоточивым газом, после чего парламент объявил короткий перерыв.

Как только сессия продолжилась, оппозиционеры провели второй раунд распыления слезоточивого газа. Парламент снова объявил перерыв и собрался после 19:00. В целом депутаты от "Самоопределения" распыляли газ четыре раза.

В конечном счете председательство ассамблеи решило изгнать из сессии 13 депутатов "Самоопределения". Из здания их вывела косовская полиция. Семерых задержали за распыление газа в стенах парламента.

Когда парламент наконец ратифицировал соглашение, спикер Кадри Весели поздравил депутатов: "Поздравляю с первым днем ​​весны. Сегодня заканчивается долгая политическая зима для граждан Косова. Сегодня начинается весна свободного передвижения для наших граждан", - сказал он.

Вопрос ратификации договора о границе с Черногорией является одним из тех, что держит страну в политическом тупике в течение последних трех лет. Черногория и Косово подписали соглашение о демаркации границы в 2015 году. Однако парламент Косова ее не ратифицировал, поскольку оппозиция выступила против, потому что не согласна с тем, что по соглашению Косово теряет 8 тысяч гектаров территории.

ЕС выдвинул ратификацию соглашения с Черногорией условием для получения Косовом безвизового режима с ЕС.

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