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Парламент Косова вигнав депутатів, що пускали сльозогінний газ, і схвалив угоду про кордон

Четвер, 22 березня 2018, 08:50
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Асамблея Косова після напружених подій у парламенті із застосуванням сльозогінного газу та затриманням опозиційних депутатів схвалила угоду про демаркацію кордону з Чорногорією, необхідну для отримання безвізового режиму з ЄС.

Як повідомляє Prishtina Insight, парламент ратифікував угоду 80 голосами після того, як опозиційна партія "Самовизначення" здійснила декілька спроб перешкодити проведенню сесії, випускаючи сльозогінний газ.

Бурхливі дебати щодо ратифікації угоди тривали в асамблеї два дні. У середу вранці на початку засідання опозиційні депутати випустили чотири каністри зі сльозогінним газом, після чого парламент оголосив коротку перерву.

Щойно сесія продовжилася, опозиціонери здійснили другий раунд розпилювання сльозогінного газу. Парламент знову оголосив перерву і зібрався після 19:00. В цілому депутати від "Самовизначення" розпилювали газ чотири рази.

Врешті головування асамблеї вирішило прогнати з сесії 13 депутатів "Самовизначення". З будівлі їх вивела косовська поліція. Сімох затримали за розпилювання газу у стінах парламенту.

Коли парламент врешті ратифікував угоду, спікер Кадрі Веселі привітав депутатів: "Вітаю з першим днем ​​весни. Сьогодні закінчується довга політична зима для громадян Косова. Сьогодні починається весна вільного пересування для наших громадян", - сказав він.

Питання ратифікації договору про кордон з Чорногорією є одним із тих, що тримає країну в політичному глухому куті протягом останніх трьох років.  Чорногорія і Косово підписали угоду про демаркацію кордону в 2015 році. Однак парламент Косова її не ратифікував, оскільки опозиція виступила проти, бо не погоджується з тим, що за угодою Косово втрачає 8 тисяч гектарів території.

ЄС висунув ратифікацію угоди з Чорногорією умовою для отримання Косовом безвізового режиму з ЄС.

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