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Латвия утвердила реформу образования: школы нацменьшинств перейдут на госязык

Четверг, 22 марта 2018, 19:27
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Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.

Об этом сообщает Delfi.

Поправки поддержали 58 депутатов, 18 — проголосовали против.

Подготовленный Министерством образования и науки Латвии проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным.

В начальной школе (1-6-е классы) обучение осуществляется по трем моделям (при этом 50% предметов преподается на латышском языке), на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке. В средней школе (10-12-е классы) — обучение идет только на латышском языке, за исключением предметов, связанных с родным языком (родной язык и литература).

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.

В 2018-2020 году на поддержку и дополнительное обучение педагогов в Латвии выделено 3,6 млн евро. Из фондов Евросоюза планируется получить около 3,3 млн евро на обучение 8000 педагогов, которые работают в учебных заведениях нацменьшинств.

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