Латвия планирует выслать сотрудников посольства РФ, занимающихся разведкой

Поддерживая солидарность с другими странами ЕС, Латвия планирует выслать одного или нескольких сотрудников посольства России, которые занимаются в Латвии разведкой.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Гинтс Эгерманис, передает портал Delfi.
Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС сейчас обсуждает, какими могут быть шаги в ответ на отравление Россией в Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля.
Эгерманис не сказал, сколько стран примут участие в акции солидарности и сколько российских дипломатов планируется выслать. Подробная информация будет представлена в понедельник, 26 марта.
Спецслужбы Латвии ранее в своих публичных отчетах заявляли, что российская разведка и спецслужбы на территории Латвии умеренно активны и не создают значительной угрозы интересам Латвии.
Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что Литва вышлет российских офицеров, работающих под дипломатическим прикрытием.