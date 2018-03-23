Латвія планує вислати співробітників посольства РФ, які займаються розвідкою

П'ятниця, 23 березня 2018, 14:40

Солідаризуючись з іншими країнами ЄС, Латвія планує зараз вислати одного або кількох співробітників посольства Росії, які займаються в Латвії розвідкою.

Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Латвії Гінтс Егерманіс, передає портал Delfi.

Латвія разом з Великою Британією та іншими країнами ЄС зараз обговорює, які можуть бути кроки у відповідь на отруєння Росією у Солсбері подвійного агента Сергія Скрипаля.

Егерманіс не сказав, скільки країн візьмуть участь в акції солідарності і скільки російських дипломатів планується вислати. Детальна інформація буде надана у понеділок, 26 березня.

Спецслужби Латвії раніше у своїх публічних звітах заявляли, що російська розвідка і спецслужби на території Латвії помірно активні і не створюють значної загрози інтересам Латвії.

Раніше президент Литви Даля Грибаускайте заявляла, що Литва вишле російських військових офіцерів, які працюють під дипломатичним прикриттям.