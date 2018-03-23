В результате захвата заложников во Франции 3 человека погибли, 16 ранены

Пятница, 23 марта 2018, 19:32

В результате захвата заложников в супермаркете французского города Треб погибли три человека и еще 16 получили ранения.

Об этом заявил президента Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.

Нападавший убил двух людей непосредственно во время нападения в супермаркете города Треб и еще одного в пятницу утром. Он выстрелил в голову мужчине в Каркассоне, а затем отобрал его автомобиль.

Макрон также сообщил, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Французский президент также особо отметил смелость жандарма, который обменял себя на заложников в супермаркете.

"Он спас жизнь и честь своего оружия и своей страны, он в настоящее время борется со смертью, и наши мысли связаны с ним и его семьей", - добавил Макрона.

Как сообщалось, вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете города Треб на юге Франции и заявил о своей принадлежности к террористической группировке "Исламское государство".

Нападавший требовал освободить террориста Салаха Абдеслама, единственного живого подозреваемого в терактах в Париже 2015 года. Через несколько часов его застрелила полиция.

Террористом оказался 26-летний француз марокканского происхождения Редуан Лакдим, который был известен полиции.