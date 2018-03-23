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В результаті захоплення заручників у Франції 3 осіб загинули, 16 поранені

П'ятниця, 23 березня 2018, 19:32
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В результаті захоплення заручників у супермаркеті французького міста Треб загинули троє людей і ще 16 отримали поранення.

Про це заявив президента Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.

Нападник вбив двох людей безпосередньо під час нападу у супермаркеті міста Треб і ще одного у п’ятницю вранці. Він вистрілив у голову чоловікові у Каркасоні, а потім відібрав його автомобіль.

Макрон також повідомив, що двоє поранених перебувають у важкому стані. Французький президент також окремо відзначив сміливість жандарма, який обміняв себе на заручників у супермаркеті.

"Він врятував життя і честь своєї зброї та своєї країни, він в даний час бореться зі смертю, і наші думки пов'язані з ним і його сім'єю", - додав Макрон.

Як повідомлялося, озброєний чоловік захопив заручників у супермаркеті міста Треб на півдні Франції і заявив про свою приналежність до терористичного угруповання "Ісламська держава".

Нападник вимагав звільнити терориста Салаха Абдеслама, єдиного живого підозрюваного у терактах в Парижі 2015 року. Через кілька годин його застрелила поліція.

Терористом виявився 26-річний француз мароканського походження Редуан Лакдім, який був відомий поліції.

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