В Испании взяли под стражу 5 каталонских политиков, обвиняемых в мятеже

Пятница, 23 марта 2018, 20:07

Судья Верховного суда Испании объявил решение о взятии под стражу пятерых каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Судья вынес решение о временном содержании под стражей без права внесения залога. Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры, обосновав его тем, что существует риск побега и повторения преступления.

Под решение суда попали кандидат на должность главы правительства Каталонии Жорди Туруль, экс-министр по территории Хосеп Руль, экс-министр иностранных дел Рауль Ромева, экс-министр социальной политики Долорс Басса и бывший спикер парламента Каталонии Карме Форкадель.

Туруль, Руль и Ромева попадут в тюрьму Ештремера, где уже находятся другие каталонские политики Ориоль Хункерас и Жоаким Форн, а Форкадель и Басса отправятся в другую тюрьму в 35 км от Мадрида.

Отметим, что генеральный секретарь "Республиканской левой Каталонии" (ERC) Марта Ровира, против которой Верховный суд Испании также выдвинул обвинения в мятеже, покинула Испанию.

Ровира стала уже седьмой сторонницей независимости Каталонии из тех, которые бежали за границу.

Напомним, 2 ноября 2017 года судья Национальной судебной палаты Испании приказал посадить восьмерых членов отстраненного правительства Каталонии без права залога.

Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлениях.

Как известно, Карлес Пучдемон с октября 2017 года находится в Брюсселе из-за открытых против него уголовных дел в Испании.