В Іспанії взяли під варту 5 каталонських політиків, звинувачених у заколоті

П'ятниця, 23 березня 2018, 20:07

Суддя Верховного суду Іспанії оголосив рішення про взяття під варту п’ятьох каталонських політиків, яким висунули звинувачення у заколоті з метою оголосити незалежність автономії від Іспанії.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Суддя виніс рішення про тимчасове утримання під вартою без права внесення застави. Суддя задовольнив клопотання прокуратури, обґрунтувавши його тим, що існує ризик втечі та повторення злочину.

Під рішення суду потрапили кандидат на посаду глави уряду Каталонії Жорді Туруль, екс-міністр з територій Жозеп Руль, екс-міністр закордонних справ Рауль Ромева, екс-міністр соціальної політики Долорс Баса та колишній спікер парламенту Каталонії Карме Форкадель.

Туруль, Руль і Ромева потраплять у в'язницю Ештремера, де вже перебувають інші каталонські політики Оріол Хункерас і Жоакім Форн, а Форкадель і Басса відправляться до іншої в'язниці у 35 км від Мадрида.

Зазначимо, що генеральний секретар "Республіканської лівиці Каталонії" (ERC) Марта Ровіра, проти якої Верховний суд Іспанії також висунув звинувачення у заколоті, залишила Іспанію.

Ровіра стала вже сьомою прихильницею незалежності Каталонії з тих, які втекли за кордон.

Нагадаємо, 2 листопада 2017 року суддя Національної судової палати Іспанії наказав ув’язнити вісьмох членів відстороненого женералітату Каталонії без права застави.

Членів уряду Каталонії звинувачують у заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

Як відомо, Карлес Пучдемон з жовтня 2017 року перебуває у Брюсселі через відкриті проти нього кримінальні справи в Іспанії.