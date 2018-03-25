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Западные эксперты по вопросам безопасности призвали страны НАТО и ЕС выслать дипломатов РФ

Воскресенье, 25 марта 2018, 13:37
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Западные эксперты по вопросам безопасности призвали союзников по НАТО и ЕС присоединиться к Британии и выдворить российских дипломатов, работающих под прикрытием.

Об этом говорится в обращении на сайте неправительственной организации "Европейские ценности" (Чехия), которое подписали более 70 экспертов из Польши, Болгарии, Бельгии, США, Латвии, Грузии, Украины, Литвы, Словакии, Франции, Германии, Великобритании, Ирландии, Армении, Швеции, Румынии, Чехии, Канады, Нидерландов и Швейцарии,

Эксперты отмечают, что международная агрессия Российской Федерации под руководством Владимира Путина является беспрецедентной со времени окончания холодной войны.

"Послужной список РФ включает вторжение в соседние страны, массовые бомбежки и убийства гражданских лиц, неоднократные нарушения международных границ, похищение иностранных граждан, кампании по дезинформации, преследования иностранных дипломатов, широкомасштабные кибератаки и первая в Европе после Второй мировой войны аннексия территории иностранного государства", - говорится в обращении.

Эксперты добавляют, что атака в Солсбери стала еще одним пунктом этого послужного списка и еще одним инструментом России против западных демократий.

"Учитывая траекторию русской враждебной деятельности и это отвратительное преступление против государства-члена НАТО, мы призываем союзников по НАТО и ЕС присоединиться к нашим британским друзьям и выдворить российских разведчиков с их земли", - говорится в обращении.

"Мы верим, что для правительств западных стран пришло время всерьез воспринимать угрозу, которую представляет Россия, и ответить на все болем наглую агрессию Кремля с помощью решительных дипломатических и контрразведывательных мероприятий", - подчеркивают эксперты.

Как сообщалось, Соединенные Штаты и в 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных с московскими шпионскими сетями.

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