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В Каталонии созывают митинги в знак протеста против ареста Пучдемона

Воскресенье, 25 марта 2018, 17:27
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Общественная организация "Каталонская национальная ассамблея", выступающая за независимость региона, созывает в воскресенье в Барселоне митинг в знак протеста против ареста экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Демонстрация должна начаться в 17.00 по местному времени в воскресенье возле представительства Еврокомиссии в Барселоне. Далее запланировано шествие участников до немецкого консульства.

Организаторы акции призывают выразить свое несогласие с арестом Пучдемона и каталонских политиков.

В то же время в Жироне несколько десятков сторонников независимости Каталонии собрались под представительством испанского правительства и в знак протеста против ареста Пучдемона сняли флаг Испании и обрисовали стены здания желтой краской. Желтый цвет у сторонников независимости символизирует солидарность с арестованными политиками.

протест в Жироне 

Ожидается, что акции протеста также пройдут в Таррагоне и Льеиде.

Напомним, экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест. Политик как раз направлялся к своей резиденции в Ватерлоо. В испанском правительстве заявили, что готовят все необходимое для экстрадиции.

В Испании Пучдемону выдвинуты обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

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