У Каталонії скликають мітинги на знак протесту проти арешту Пучдемона

Неділя, 25 березня 2018, 17:27

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Громадська організація "Каталонська національна асамблея", що виступає за незалежність регіону, скликає в неділю у Барселоні мітинг на знак протесту проти арешту екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона в Німеччині.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Демонстрація має розпочатися о 17.00 за місцевим часом у неділю біля представництва Єврокомісії у Барселоні. Далі запланована хода учасників до німецького консульства.

Організатори акції закликають висловити свою незгоду з арештом Пучдемона і каталонських політиків.

В той же час у Жироні декілька десятків прибічників незалежності Каталонії зібралися під представництвом іспанського уряду і на знак протесту проти арешту Пучдемона знали прапор Іспанії та обмалювали стіни будівлі жовтою фарбою. Жовтий колір у прибічників незалежності символізує солідарність з арештованими політиками.

протест у Жироні. фото ACN

Очікується, що акції протести також пройдуть у Таррагоні та Льєїді.

Нагадаємо, екс-главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона затримали 25 березня на території Німеччини неподалік кордону з Данією на підставі європейського ордеру на арешт. Політик саме прямував до своєї резиденції у Ватерлоо. В іспанському уряді заявили, що готують все необхідне для екстрадиції.

В Іспанії Пучдемону висунуті звинувачення в організації повстання і розтраті держкоштів, за першим звинуваченням йому загрожує до 30 років тюремного ув'язнення.