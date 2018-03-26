Польша объявила четырех дипломатов РФ персонами нон грата

Понедельник, 26 марта 2018, 16:10

Польша решила выслать четырех российских дипломатов в ответ на отравление российского шпиона в Солсбери.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши.

МИД Польши приняло решение о высылке российских дипломатов.

"Согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 году четыре члена дипломатического персонала Российской Федерации в Республике Польша были объявлены персонами нон грата на территории Республики Польша", - говорится в сообщении.

Решение Министерства иностранных дел было продиктовано солидарностью с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и с союзниками по ЕС и НАТО, говорится в сообщении.

"Министерство иностранных дел абсолютно осуждает нападение с применением химического оружия против Сергея Скрипаля. Атака в Солсбери показывает, что подобная непосредственная угроза для территории и граждан государств-членов ЕС и НАТО может произойти где угодно", - отмечается в заявлении.

На прошлой неделе на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились с позицией Великобритании, что "очень вероятно" Россия несет ответственность за атаку в Солсбери.

По данным СМИ, Польша, страны Балтии и Франция могут принять решение о выдворении российских дипломатов.

Великобритания уже выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.