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Джонсон о выдворении дипломатов: Это крупнейшая в истории высылка шпионов РФ

Понедельник, 26 марта 2018, 17:44
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Министр иностранных дел Великобритании заявил, что скоординированная высылка российских дипломатов из США, Канады и ряда европейских стран является "наибольшей коллективной высылкой российских шпионов, которая когда-либо имела место".

Об этом Борис Джонсон написал в своем Twitter.

"Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников предстает в истории как самая большая коллективная высылка российских шпионов, которая когда-либо имела место, и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно", - написал он.

Как известно, 14 государств Европейского Союза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства РФ в Сиэтле, в рамках согласованных усилий с союзниками, чтобы наказать Россию за нападение с применением смертоносного нервно-паралитического вещества в начале этого месяца в Британии.

О высылке российских дипломатов заявили и в МИД Канады.

Украина в знак солидарности с Британией и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС выдворяет 13 российских дипломатов.

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