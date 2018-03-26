Обострение в Косово: сербского дипломата, задержанного спецназом, депортировали

Понедельник, 26 марта 2018, 21:29

Правоохранители Косово депортировали за пределы региона сербского дипломата, задержанного перед тем с применением оружия и светошумовых гранат.

Об этом сообщило в понедельник вечером сербское телевидение.

Как сообщала Европейская правда, в понедельник в северной части Митровицы – косовском анклаве с сербcкозычным населением – прошла спецоперация по задержанию Марка Джурича, главного сербского переговорщика между Белградом и Приштиной в переговорах, проводимых при посредничестве ЕС. Сообщалось, что после захвата, проведенного с применением оружия и спецсредств, дипломата повезли в столицу Косово.

Косовская полиция подтвердила задержание, но сообщила, что вернула задержанного дипломата в Сербию.

"Несмотря на препятствия и сопротивление, и с использованием необходимых полицейских средств... был задержан Джурич. Полиция Косово, основываясь на вынесенном в его адрес запрете на въезд, удалила его с территории Республики Косово", - говорится в официальном сообщении.

Впоследствии сербская власть подтвердила, что Джурич находится на контролируемой Белградом территории.

Необходимо отметить, что кризис был разрешен при посредничестве ЕС. Брюссель провел переговоры с обеими сторонами, призвав Белград и Приштину к сдержанности.