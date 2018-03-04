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В Италии стартуют парламентские выборы

Воскресенье, 04 марта 2018, 10:23
Версия для печати Комментарии

В Италии сегодня, 4 марта, проходят выборы в обе палаты парламента страны - Палату депутатов и Сенат.

Избирательные участки открылись в 7:00 утра и будут работать до 23:00 по местному времени.

Официальные результаты голосования ожидаются в первые часы понедельника, 5 марта.

По данным Ansa, некоторые избирательные участки в Палермо не открылись вовремя. Это связано с тем, что ночью пришлось перепечатывать бюллетени для голосования из-за обнаруженной ошибки.

Принять участие в выборах в Палату депутатов приглашены более 46.5 млн избирателей, в Сенат - почти 43 млн.

Итальянцы должны выбрать 618 депутатов, 309 сенаторов и 18 парламентариев, которые будут представлять тех граждан, которые живут за пределами страны.

Отметим, что во время нынешних парламентских выборов впервые будет применена смешанная мажоритарно-пропорциональная избирательная система: одна треть мест определяется по мажоритарной системе, а две трети - по пропорциональной системе.

Согласно недавно обнародованным результатам опросов общественного мнения, блок "Вперед, Италия" и партия правых популистов "Лига Севера", которые объединились вокруг Сильвио Берлускони, набирают 35%.

Правящая Демократическая партия Италии (социал-демократы) самостоятельно может получить 22,6% голосов, а вместе со своими маленькими сателлитами – в частности, партией "Европа+" во главе с бывшим европейским комиссаром Эммой Бонино – почти 28%.

Партия "Движение пяти звезд" (M5S), возглавляемая главным кандидатом Луиджи ди Майо, которому всего 31 год, может рассчитывать на 28,6% голосов.

Исходя из этих цифр, ни у одного блока нет реальных перспектив получить большинство в обеих палатах. Однако не исключено, что правоцентристы все же сумеют достичь незначительного преимущества собственными силами, если им удастся завоевать большинство мажоритарных мандатов на юге страны. Но если победу одержит "Движение пяти звезд", тогда именно эта сила станет самой крупной отдельно взятой партией в парламенте.

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