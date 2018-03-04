В Італії стартують парламентські вибори

Неділя, 04 березня 2018, 10:23

В Італії сьогодні, 4 березня, проходять вибори в обидві палати парламенту країни - Палату депутатів та Сенат.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 ранку та працюватимуть до 23:00 за місцевим часом.

Офіційні результати голосування очікуються в перші години понеділка, 5 березня.

За даними Ansa, деякі виборчі дільниці у Палермо не відкрилися вчасно. Це пов'язано із тим, що вночі довелося передруковувати бюлетені для голосування через виявлену помилку.

Взяти участь у виборах до Палати депутатів запрошено більше 46.5 млн виборців, до Сенату - майже 43 млн.

Італійці мають обрати 618 депутатів, 309 сенаторів та 18 парламентарів, які будуть представляти тих громадян, які живуть за межами країни.

Зазначимо, що під час цьогорічних парламентських виборів вперше буде застосована змішана мажоритарно-пропорційна виборча система: одна третина місць визначається за мажоритарною системою, а дві третини - за пропорційною системою.

Згідно з нещодавно оприлюдненими результатами опитувань суспільної думки, блок "Вперед, Італіє" і партія правих популістів "Ліга Півночі", що об'єдналися навколо Сільвіо Берлусконі, набирають 35%.

Правляча Демократична партія Італії (соціал-демократи) самостійно може отримати 22,6% голосів, а разом зі своїми маленькими сателітами – зокрема, партією "Європа+" на чолі з колишнім європейським комісаром Еммою Боніно – майже 28%.

Партія "Рух п'яти зірок" (M5S), очолювана головним кандидатом Луїджі ді Майо, якому лише 31 рік, може розраховувати на 28,6% голосів.

З огляду на ці цифри, жоден із блоків не має реальних перспектив отримати більшість в обох палатах. Однак не виключено, що правоцентристи все ж таки зуміють досягти незначної переваги власними силами, якщо їм вдасться завоювати більшість мажоритарних мандатів на півдні країни. Але якщо перемогу здобуде "Рух п'яти зірок", тоді саме ця сила стане найбільшою окремо взятою партією в парламенті.

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