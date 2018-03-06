На пост главы правительства Каталонии предложили арестованного Жорди Санчеса

Вторник, 06 марта 2018, 08:24

Бывший лидер каталонских сепаратистов Жорди Санчес выдвинут кандидатом на пост главы Женералитета (правительства) Каталонии.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Кандидатуру Санчеса, который более четырех месяцев находится под арестом, предложил спикер каталонского парламента Роже Торрент.

Кандидатуру Санчеса поддерживают две из трех сепаратистских партий - "Вместе за Каталонию", которую возглавляет Карлес Пучдемон, и ERC. Партия CUP пока не согласилась на выдвижение Санчеса, а голоса этой партии необходимы для голосования в региональном парламенте.

Пока что точная дата голосования за нового кандидата не называется, партии попросили предоставить время, чтобы согласовать окончательную договоренность.

Экс-лидер партии "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчес с 15 октября прошлого года находится в тюрьме по обвинению в сепаратизме.

Ранее в испанском правительстве заявляли, что Санчес не может возглавить регион, поскольку находится в под арестом.

Напомним, экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался от намерений второй раз занять эту должность.