МИД Польши хочет, чтобы Киев отмежевался от антипольского марша во Львове

Вторник, 06 марта 2018, 16:25

МИД Польши обеспокоен антипольским маршем во Львове и надеется, что украинская власть отмежуется от взглядов его организаторов.

Об этом говорится в официальном заявлении польского ведомства.

"Министерство иностранных дел Польши с обеспокоенностью отметило ход демонстрации, организованной Национальным корпусом под лозунгами "Львов не для польских панов" и "Кому принадлежит Львов?", - говорится в заявлении.

О своей обеспокоенности ведомство по дипломатическим каналам сообщило украинской стороне.

"МИД также выражает обеспокоенность по поводу обострения тона заявлений некоторых политических кругов Украины относительно Польши и поляков. В этом контексте министерство выражает надежду на то, что украинская власть отгородится от взглядов, представленных организаторами марша во Львове и связанными с ними кругами", - заявили в польском ведомстве.

В МИД Польши отмечают, что подобные акции способны привести к ненужной напряженности между гражданами обоих государств.

"Министерство иностранных дел еще раз подчеркивает свою готовность к дальнейшему диалогу по правовым вопросам, вытекающим из прошлого", - говорится в заявлении.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Украина отплатила за газ маршем "Львов не для польских панов".

Как известно, 4 марта праворадикалы провели во Львове факельный марш под антипольскими лозунгами, в частности, "Львов - не для польских панов". Участники марша заявили, что хотели показать, что "Львов является бандеровским", одновременно критикуя польский закон об Институте нацпамяти.