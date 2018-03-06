Найти
АКТУАЛЬНО

В Сирии разбился российский самолет, 32 человека погибли

В Британии заподозрили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля

Подрыв офиса союза венгров в Ужгороде переквалифицировали в теракт

США ввели запрет на двусторонние контакты с Польшей в Белом доме – СМИ

В Варшаве отрицают, что США ввели запрет на контакты с Польшей

В Чехии протесты после избрания коммуниста главой комитета надзора за полицией

На пост главы правительства Каталонии предложили арестованного Жорди Санчеса






МИД Польши хочет, чтобы Киев отмежевался от антипольского марша во Львове

Вторник, 06 марта 2018, 16:25
Версия для печати Комментарии

МИД Польши обеспокоен антипольским маршем во Львове и надеется, что украинская власть отмежуется от взглядов его организаторов.

Об этом говорится в официальном заявлении польского ведомства.

"Министерство иностранных дел Польши с обеспокоенностью отметило ход демонстрации, организованной Национальным корпусом под лозунгами "Львов не для польских панов" и "Кому принадлежит Львов?", - говорится в заявлении.

О своей обеспокоенности ведомство по дипломатическим каналам сообщило украинской стороне.

"МИД также выражает обеспокоенность по поводу обострения тона заявлений некоторых политических кругов Украины относительно Польши и поляков. В этом контексте министерство выражает надежду на то, что украинская власть отгородится от взглядов, представленных организаторами марша во Львове и связанными с ними кругами", - заявили в польском ведомстве.

В МИД Польши отмечают, что подобные акции способны привести к ненужной напряженности между гражданами обоих государств.

"Министерство иностранных дел еще раз подчеркивает свою готовность к дальнейшему диалогу по правовым вопросам, вытекающим из прошлого", - говорится в заявлении.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Украина отплатила за газ маршем "Львов не для польских панов".

Как известно, 4 марта праворадикалы провели во Львове факельный марш под антипольскими лозунгами, в частности, "Львов - не для польских панов". Участники марша заявили, что хотели показать, что "Львов является бандеровским", одновременно критикуя польский закон об Институте нацпамяти.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:03
Двух подозреваемых во взрыве в союзе венгров в Ужгороде суд взял под стражу
16:58
В МИД Британии объяснили слова Джонсона о возможном бойкоте ЧМ-2018 в России
16:55
Трамп увидел "возможный прогресс" в переговорах с КНДР
16:25
Глава МИД Великобритании заявил о возможном бойкоте ЧМ-2018 в России
16:25
МИД Польши хочет, чтобы Киев отмежевался от антипольского марша во Львове
15:52
В Сирии разбился российский самолет, 32 человека погибли
15:46
В Британии пригрозили РФ санкциями, если в отравлении экс-шпиона найдут российский след
15:42
КНДР готова остановить ядерные испытания, если США сядут за стол переговоров
15:23
фото
Во Флоренции мигранты вышли на "марш гнева" из-за убийства сенегальца
15:22
В Совете Европы взяли на контроль избиение журналистов при разгоне лагеря на Грушевского
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Тарас Качка, для Европейской правды

Трамп готовит мировую торговую войну: чем рискует Украина

В дискуссиях о целесообразности тех или иных ограничительных мер идти против аргументов национальной безопасности довольно сложно. Тот, кто говорит, что этими аргументами нельзя злоупотреблять, выглядит априори предателем. Тем более, когда подобную политику берут на вооружение США.

Сергей Сидоренко, Виктория Вдовиченко, для Европейской правды

Хуже, чем Берлускони: все о победе правых и популистов на выборах в Италии

Сами итальянцы шутят: нас ждет забавный бардак... Выборы принесли немало неожиданностей, но Италия, конечно же, не окажется перед экономическим и институциональным хаосом уже завтра. Хотя в соцсетях уже пишут о "конце Италии"...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  